تراجع أسعار الدولار

شفق نيوز/ ظل الدولار والين في تراجع يوم الخميس ، بعد أن تراجعا عن أعلى مستوياته في عدة أشهر وسط تعافي الرغبة في المخاطرة مع ارتفاع أرباح الأسهم في وول ستريت.

وارتفعت العملات المشفرة بعد أن قال إيلون ماسك ، الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Inc (TSLA.O) ، إن الشركة ستستأنف "على الأرجح" قبول عملة البيتكوين للدفع.

واستقر مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران رئيسيين ، عند 92.810 بعد أن تراجع من أعلى مستوى في 3 أشهر ونصف الشهر عند 93.194 الذي لامسه يوم الأربعاء.

وتم تداول الين عند 130.045 مقابل اليورو ، من أعلى مستوى في أربعة أشهر تقريبًا عند 128.610 في وقت سابق من هذا الأسبوع ، ومن 81.00 للدولار الأسترالي ، من أعلى مستوى له في 5 أشهر ونصف الشهر عند 79.85.

وتم تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3708 دولارًا ، متعافيًا من أدنى مستوى له في 5 ونصف الشهر عند 1.35725 دولارًا وصل إليه يوم الثلاثاء ، على الرغم من ارتفاع حالات متغير دلتا في بريطانيا والارتباك بشأن رفع القيود في إنجلترا.

وتم تداول الدولار الأسترالي عند 0.7350 دولار ، من أدنى مستوى في ثمانية أشهر عند 0.72895 دولار في اليوم السابق ، حتى مع وجود نصف السكان الأستراليين تحت الإغلاق.

واستقر اليورو عند 1.1789 دولار ، مرتفعاً عن أدنى مستوى سجله يوم الأربعاء في 3-1 / 2 عند 1.1752 دولار قبل قرار سياسة البنك المركزي الأوروبي الذي تمت مراقبته عن كثب في وقت لاحق اليوم العالمي.

وسينفذ صانعو السياسات لأول مرة تغييرات على استراتيجيتهم ، وهم جميعًا على يقين من الوعد بفترة أطول من التحفيز للوفاء بالتزامها بزيادة التضخم.

وفي العملات المشفرة ، حافظت عملة البيتكوين على قفزة الأربعاء بنسبة 7.9٪ - وهي الأكبر منذ منتصف يونيو - لتتداول بحوالي 32200 دولار.

وتم تداول الأثير المنافس بأقل من 2000 دولار بعد ارتفاع بنسبة 12٪.