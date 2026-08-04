تراجع أسعار الخام العراقي متأثراً بتقلبات الأسواق العالمية

شفق نيوز - بغداد

سجلت أسعار الخام العراقي، اليوم الثلاثاء، تراجعاً ملحوظاً بالرغم ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، إذ سجل خاما البصرة الثقيل والمتوسط خسائر ملحوظة مقارنة بالجلسة السابقة.

وانخفض خام البصرة الثقيل إلى 51.76 دولارًا للبرميل، متراجعًا 4.45 دولارات أو ما يعادل 7.92%، فيما هبط خام البصرة المتوسط إلى 54.06 دولارًا للبرميل، بانخفاض 4.45 دولارات أو بنسبة 7.61%.

وارتفعت أسعار النفط، لتعوض جزءاً من خسائرها التي سجلتها في الجلسة السابقة، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب الأميركية الإيرانية، في وقت لا تزال فيه المخاوف قائمة بشأن أمن إمدادات النفط من الشرق الأوسط.