تراجع سريع ومستمر لأسعار الذهب في الأسواق العراقية

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

سجلت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي"، اليوم الخميس، تراجعاً "سريعاً ومستمراً" في الأسواق المحلية في بغداد وفي أربيل عاصمة اقليم كوردستان، بالتزامن مع انخفاض الأونصة عالمياً.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد بلغت 1.021 مليون دينار للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي للبيع، مقابل 1.017 مليون دينار للشراء، بعد أن سجلت أمس الأربعاء 1.047 مليون دينار.

وأضاف أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 991 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 987 ألف دينار.

وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 1.025 مليون دينار و1.035 مليون دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 995 ألف دينار و1.005 مليون دينار، وذلك حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

وفي أربيل، سجلت الأسعار تراجعاً مماثلاً، حيث بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 1.085 مليون دينار، وعيار 21 نحو 1.035 مليون دينار، وعيار 18 نحو 887 ألف دينار.

وعالمياً، انخفضت أونصة الذهب، لتسجل عند الساعة 12 ظهراً 4717 دولاراً، بتراجع قدره 197 دولاراً بعد ارتفاعها في وقت سابق من اليوم.

ويُسعّر الذهب لدى الصاغة وفق معادلة تعتمد على سعر الأونصة عالمياً وسعر الدولار محلياً.