تراجع أسبوعي جديد لخام البصرة المتوسط والثقيل

شفق نيوز- البصرة

أنهى خاما البصرة الثقيل والمتوسط، تداولات الأسبوع الماضي، على انخفاض بلغت نسبته 2%.

وسجل خام البصرة الثقيل في آخر جلسة تداول انخفاضاً بمقدار 56 سنتاً ليصل إلى 103.86 دولارات للبرميل، ليفقد بذلك 2.31 دولار للبرميل، بما يعادل 2.18% من قيمته الأسبوعية.

كما تراجع خام البصرة المتوسط بمقدار 56 سنتاً أيضاً ليبلغ 106.96 دولارات للبرميل، مسجلاً خسارة أسبوعية بلغت 1.31 دولار للبرميل أو ما نسبته 1.21%.

وجاء تراجع خامي البصرة بالتزامن مع انخفاض برنت وتكساس الأميركي في أسبوع، وسط تقلبات الأسواق النفطية وتغيّر التوقعات المرتبطة بالإمدادات والطلب العالمي.

ويعتمد العراق في تسعير صادراته النفطية الغربية على مؤشرات الأسواق العالمية، إذ تُسعَّر الشحنات المتجهة إلى أوروبا بالاستناد إلى خام برنت، فيما تعتمد الصادرات إلى الولايات المتحدة على خام غرب تكساس الوسيط، مع إضافة علاوات أو خصومات وفق ظروف السوق.