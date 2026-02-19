تراجع خام البصرة رغم صعود النفط عالمياً

شفق نيوز- بغداد

انخفضت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط"، اليوم الخميس، رغم ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وتراجع خام البصرة الثقيل بمقدار 61 سنتاً، بما يعادل 0.96%، ليصل إلى 62.61 دولاراً للبرميل، فيما انخفض خام البصرة المتوسط 61 سنتاً، بما يعادل 0.93%، ليبلغ 64.86 دولاراً للبرميل.

في المقابل، ارتفعت أسعار النفط العالمية مع تقييم الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وإيران لحل التوترات في منطقة إنتاج النفط الرئيسية.

وصعد خام برنت إلى 70.54 دولاراً للبرميل، كما ارتفع خام تكساس الأميركي إلى 65.42 دولاراً للبرميل.