تراجع خام البصرة الثقيل إلى قرابة 5 دولارات

شفق نيوز/ انخفض سعر خام البصرة الثقيل، بما يقارب 5 دولارات، يوم الثلاثاء، مع تذبذب أسعار النفط عالميا.

وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 4.71 دولارات وبنسبة تغيير بلغت 4.63% ليصل الى 97.05 دولارا للبرميل الواحد.

وانخفضت أيضا جميع أسعار خامات منظمة أوبك، حيث سجل خام العربي السعودي 108.10 دولارات للبرميل بانخفاض بلغ 4.50 دولارات، وسجل مزيج مربان الإماراتي 102.02 دولار للبرميل بانخفاض بلغ 5.38 دولارات للبرميل، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 100.21 دولار بانخفاض بلغ 7.62 دولارات، وبلغ مزيج ايران الثقيل 98.62 دولارا بانخفاض بلغ 7.13 دولارات، وبلغ خام بوني النيجيري الخفيف 99.78 دولارا بانخفاض بلغ 6.89 دولارات، فيما بلغ خام جيراسول الانغولي 98.69 دولارا بانخفاض 6.90 دولارات".

وكانت أسعار النفط قد انخفضت بشكل كبير يوم أمس الاثنين مع دخول عمليات الإغلاق في الصين لمواجهة COVID في شنغهاي أسبوعها الرابع، وارتفاع أسعار الدولار.