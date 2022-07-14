تراجع خامي البصرة إلى أكثر من 4 دولارات

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل إلى أكثر من 4 دولارات، يوم الخميس، متأثرة بتراجع أسعار النفط العالمية.

وانخفض خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 4.47 دولارات وبنسبة تغيير بلغت 4.49% ليصل الى 95.03 دولارا للبرميل الواحد.

وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 4.47 دولارات وبنسبة تغيير بلغت 4.65 % ليصل الى 91.68 دولارا.

وانخفضت أسعار النفط العالمية خلال اليومين الماضيين نتيجة التخوف من الركود العالمي وانتشار كورونا في الصين اكبر مستورد للنفط في العالم، إضافة إلى توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا الشهر مما يجعل شراء النفط أكثر تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.