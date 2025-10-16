تراجع خاميّ البصرة في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمي

شفق نيوز- متابعة

انخفضت أسعار خاميّ البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الخميس، بالرغم من ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 85 سنتاً بما يعادل 1.38%‎‎ ليصل إلى 60.84 دولاراً، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 1.25 دولاراً بما يعادل 1.98% ‎ليصل 61.99 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط العالمي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعهّد بأن بلاده ستتوقف عن شراء النفط من روسيا، التي تزودها بنحو ثلث وارداتها من الخام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.9% لتسجل 62.48 دولاراً للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بالنسبة نفسها تقريباً إلى 58.81 دولاراً للبرميل.