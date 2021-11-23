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تراجع حيازة العراق من السندات الامريكية بمقدار مليار دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-23T08:57:41+0000
تراجع حيازة العراق من السندات الامريكية بمقدار مليار دولار

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن انخفاض حيازة العراق من السندات الامريكية بمقدار مليار دولار لتصل الى 17.954 مليار دولار خلال شهر ايلول الماضي.

وقالت الخزانة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "حيازة العراق من السندات الخزانة الأمريكية لشهر ايلول انخفضت بما يقارب من مليار دولار وبنسبة 5.18% لتصل الى 17.954 مليار دولار بعد أن كانت 18.934 مليار دولار في شهر آب الماضي، مبينة أن "هذه السندات ما زالت مرتفعة عن شهر كانون الأول من عام 2020 بمقدار 4% عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 17.1 مليار دولار".

واضافت ان "السندات العراقية منها ضمانات طويلة الأمد بمقدار 8.578 مليار دولار وضمانات قصيرة الأجل بمقدار 9.376 مليار دولار"، مشيرة إلى أن هذه السندات تمثل 6.7% من استثمارات لدول العربية في السندات الأمريكية و0.2% من السندات العالم.

عربيا تأتي السعودية في مقدمة الدول الأكثر حيازة وبواقع 124.3 مليار دولار وتأتي بعدها الإمارات بواقع 58 مليار دولار وتأتي الكويت ثالثا بواقع 46.3 مليار دولار ومن ثم العراق رابعا وعمان خامسا بواقع 5.4 مليار دولار، ثم المغرب بواقع 3.8 مليار دولار.

واشارت الى ان "اكثر الدول حيازة للسندات الأمريكية هي اليابان وبواقع 1.299 تريليون دولار تليها الصين وبواقع 1.047 تريليون دولار تليها بريطانيا وبواقع 566 مليار دولار".

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