تراجع حيازة العراق للسندات الامريكية الى أقل من 30 مليار دولار

شفق نيوز - بغداد / واشنطن

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم السبت، ان العراق ليس من ضمن 20 دولة الأكثر حيازة للسندات الامريكية فيما دخلت دولتان عربيتان ضمن الكبار.

وقالت الخزانة في أحدث جدول في شهر أيلول/ سبتمبر الجاري من العام 2025 اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "العراق لم يدخل ضمن العشرين الكبار الاكثر حيازة للسندات الامريكية حيث تراجعت حيازته من 40.8 مليار دولار في العام 2023 إلى أقل من 30 مليار في عام 2024".

واضافت ان كلا من السعودية والإمارات كانتا ضمن الدول الـ 20 الاكثر حيازة للسندات الامريكية وبواقع 131.7 و 107.8 مليارات دولار على التوالي.

وأشارت الى ان "اكثر الدول حيازة للسندات جاءت اليابان وبواقع ترليون و 151 مليار دولار، تليها المملكة المتحدة حيث تمتلك 899 مليار دولار، يليها الصين وبواقع 730 مليار دولار ، وجاءت جزر كايمان رابعا 438 مليار دولار، وبلجيكا 428 مليار دولار".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، في آب/أغسطس في العام 2023، ان العراق تراجع مرتبة واحدة من بين أكبر الحائزين الأجانب للسندات الامريكية.

وقالت الخزانة في حينها، إن "العراق تراجع مرتبة واحدة على الرغم من رفع حيازته من السندات لشهر حزيران بمقدار 300 مليون دولار ليصل الى المرتبة الـ 37 من بين الدول الأكبر حيازة لسندات الخزانة الامريكية البالغ عددها 38 دولة مدرجة بالجدول للدول"، مبينة أن "دولة (بيرو) رفعت من حيازتها للسندات لتحتل المرتبة الـ 36 بدلا من العراق ".

واضافت ان "حيازة العراق من هذه السندات بلغت 33 مليار دولار لشهر حزيران مرتفعة بنسبة 0.92% عن شهر آيار الماضي التي بلغت حيازة العراق من السندات 32.7 مليار دولار، إلا أنها ارتفعت بنسبة 3.12% عن شهر حزيران للعام 2022".

كما أشارت الخزانة إلى أن "العراق جاء رابع أكبر دولة عربية بعد السعودية والإمارات والكويت، فيما جاءت اليابان على رأس الدول الأكثر حيازة لهذه السندات 1.105 ترليون دولار، تليها الصين ثانيا بـ835 مليار دولار، والمملكة المتحدة ثالثا بـ 672 مليار دولار، وبلجيكا رابعا بـ 332 مليار دولار، ولوكسمبورغ خامسا بـ 331 مليار دولار".