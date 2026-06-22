تراجع حاد لواردات كوريا الجنوبية من النفط العراقي خلال نيسان

شفق نيوز- متابعة

شهدت واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام العراقي تراجعاً حاداً خلال شهر أبريل/نيسان 2026، في ظل اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، بحسب بيانات رابطة التجارة الدولية الكورية.

وتابعت وكالة شفق نيوز، بيانات الرابطة التي اظهرت، أن واردات كوريا الجنوبية من النفط العراقي انخفضت بنسبة 42.4% على أساس سنوي، لتبلغ نحو 800 ألف طن (ما يعادل 5.840 مليون برميل)، في وقت تراجعت فيه واردات سيئول من النفط الخام من دول الشرق الأوسط بنسبة 37.3% إلى 4.49 ملايين طن (ما يعادل 32.777 مليون برميل)، ما خفض حصة المنطقة من إجمالي واردات البلاد إلى 53.1%.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام 8.46 ملايين طن خلال أبريل/ نيسان، بانخفاض 22.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وسط تداعيات الحرب في المنطقة وإعادة ترتيب مصادر الإمدادات.

كما تراجعت واردات النفط من السعودية، أكبر موردي كوريا الجنوبية، بنسبة 37.6% إلى 2.146 مليون طن، بينما هبطت الواردات من الكويت بنسبة 98.2% إلى نحو 10 آلاف طن، وتوقفت الواردات من قطر بالكامل.

في المقابل، ارتفعت واردات كوريا الجنوبية من النفط الإماراتي بنسبة 81.6% لتصل إلى 1.4 مليون طن، كما زادت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 13.4% إلى نحو 2.145 مليون طن، ما قلص الفارق بينها وبين السعودية إلى نحو ألف طن فقط.

وتعكس هذه التغيرات تحولاً في خريطة إمدادات الطاقة لكوريا الجنوبية، مع استمرار تداعيات التوترات في الشرق الأوسط على حركة التجارة والنفط العالمية.