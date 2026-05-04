تراجع حاد لواردات العراق من الدواجن البرازيلية في 2025

شفق نيوز- برازيليا

سجّلت صادرات البرازيل من لحوم الدواجن استقراراً شبه كامل خلال العام 2025، مع تغيّرات ملحوظة في خريطة كبار المستوردين، كان أبرزها الانخفاض الواضح في واردات العراق.

وبحسب بيانات تقرير رابطة البروتين الحيواني البرازيلية، فإن الإمارات حافظت على صدارة الأسواق المستوردة في فئة الدجاج الكامل بواقع 230 ألف طن خلال 2025، محققة نمواً بنسبة 5.8%، تلتها السعودية ثم الكويت واليمن وقطر.

وأضافت الرابطة في تقريرها لصادرات الدواجن البرازيلية لعام 2025، والذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن العراق جاء في المرتبة التاسعة، بعد أن تراجعت وارداته من 49.9 ألف طن في 2024 إلى 34.5 ألف طن في 2025، بانخفاض كبير بلغ 30.8%، ليكون من بين أكثر الأسواق تراجعاً ضمن القائمة.

وأشارت إلى أن اليابان تصدّرت في فئة قطع الدجاج، رغم تسجيل انخفاض طفيف، تلتها جنوب أفريقيا والسعودية والفلبين، في حين شهدت الصين هبوطاً حاداً تجاوز 55%، ولم يظهر العراق ضمن قائمة أكبر عشرة مستوردين في هذه الفئة، ما يعكس محدودية حضوره في هذا القطاع تحديداً.

وعلى مستوى إجمالي صادرات الدجاج (الكامل والقطع)، واصلت الإمارات تصدرها بحجم واردات بلغ نحو 480 ألف طن، تلتها اليابان ثم السعودية وجنوب أفريقيا والفلبين، في حين جاء العراق في المرتبة الحادية عشرة عالمياً، حيث انخفضت وارداته من 179.8 ألف طن في 2024 إلى 138.9 ألف طن في 2025، مسجلاً تراجعاً بنسبة 22.7%.

وأوضحت الرابطة، أن إجمالي صادرات البرازيل من لحوم الدواجن بلغ 5.16 ملايين طن خلال 2025، بزيادة طفيفة جداً بلغت 0.11% مقارنة بعام 2024، ما يشير إلى استقرار عام في السوق العالمية، رغم التفاوت الكبير بين الدول المستوردة.

ويُعد تراجع العراق من أبرز مؤشرات التقرير، سواء في الدجاج الكامل أو الإجمالي، ما قد يعكس تحولات في السوق المحلية أو تغيّراً في مصادر الاستيراد خلال الفترة الأخيرة.