تراجع حاد لخام البصرة بأكثر من 8% رغم ارتفاع النفط عالمياً

شفق نيوز- البصرة

انخفضت أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط، اليوم الخميس، بأكثر من 8%، رغم ارتفاع أسعار النفط عالمياً مع إعادة تقييم الأسواق لاحتمالات خفض التصعيد في الشرق الأوسط.

وسجل خام البصرة الثقيل انخفاضاً بمقدار 9.75 دولارات، بما يعادل 8.22%، ليصل إلى 108.93 دولارات للبرميل، فيما تراجع خام البصرة المتوسط بالقيمة نفسها بنسبة 8.07% ليبلغ 111.03 دولاراً للبرميل.

في المقابل، ارتفعت أسعار النفط عالمياً، حيث صعد خام برنت إلى 103.22 دولارات للبرميل، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 91.50 دولاراً، معوضين جزءاً من خسائر الجلسة السابقة.

ويعتمد تسعير النفط العراقي على وجهة التصدير، إذ تُسعَّر الشحنات المتجهة إلى آسيا وفق معادلة تستند إلى متوسط سعر خامي دبي وعُمان عبر جمع السعرين وقسمتهما على اثنين.

أما الشحنات المتجهة إلى أوروبا فتُسعَّر بالاستناد إلى خام برنت مع إضافة علاوة سعرية أو خصم بحسب ظروف السوق، في حين تُسعَّر الصادرات إلى الولايات المتحدة اعتماداً على خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، أيضاً مع علاوة أو خصم.