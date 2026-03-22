تراجع حاد في صادرات النفط العراقية إلى الولايات المتحدة

شفق نيوز - بغداد / واشنطن

سجلت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأحد، تراجعاً حاداً في صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع استمرار اضطراب تدفقات الخام عبر مضيق هرمز جراء التصعيد الأمني في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت الإدارة في إحصائية أطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من تسع دول رئيسة بلغ 6.391 ملايين برميل يومياً، مسجلاً ارتفاعاً قدره 592 ألف برميل يومياً عن الأسبوع الذي سبقه.

وبيّنت الإدارة أن صادرات العراق النفطية إلى أمريكا بلغت 113 ألف برميل يومياً، بانخفاض مقداره 196 ألف برميل عن الأسبوع الذي سبقه، والذي سجل معدل 309 آلاف برميل.

وجاءت كندا في المرتبة الأولى بمتوسط 3.805 ملايين برميل يومياً، تلتها السعودية بـ 793 ألف برميل، ثم المكسيك بـ 640 ألف برميل، وفنزويلا بـ 423 ألف برميل يومياً.

هذا وبلغت الاستيرادات من الإكوادور 271 ألفاً، وكولومبيا 219 ألفاً، والبرازيل 70 ألفاً، ونيجيريا بمعدل 57 ألف برميل يومياً، في حين لم تُسجل أي استيرادات من ليبيا خلال هذه الفترة.

يُذكر أن الولايات المتحدة تُعد أكبر مستهلك للنفط عالمياً، حيث يقدر استهلاكها اليومي بنحو 20 مليون برميل، تعتمد في تأمين معظمها على هذه الدول العشر الرئيسة.