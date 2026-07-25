تراجع حاد في صادرات العراق إلى الأردن خلال 2026

شفق نيوز- عمان

أظهرت بيانات التجارة الخارجية الأردنية للأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 استقرار الصادرات الأردنية إلى العراق، مقابل تراجع كبير في الواردات الأردنية من العراق، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وبحسب البيانات، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى العراق 381 مليون دينار أردني خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، مقارنة بـ377 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلةً نمواً طفيفاً بنسبة 1.1%.

في المقابل، انخفضت قيمة الواردات الأردنية من العراق إلى 32 مليون دينار أردني، مقارنة بـ81 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بتراجع بلغت نسبته 60.5%.

ويُعد العراق من أبرز الشركاء التجاريين للأردن ضمن إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مع استمرار التبادل التجاري بين البلدين، رغم التغيرات التي شهدتها التجارة الإقليمية خلال العام الجاري.

يشار إلى أن 100 دولار أميركي تعادل نحو 70 ديناراً أردنياً.