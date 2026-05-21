تراجع حاد في الصادرات الصينية إلى العراق خلال نيسان الماضي

شفق نيوز - بغداد

أفاد رئيس مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، الخبير الاقتصادي منار العبيدي، يوم الخميس، بأن الصادرات الصينية إلى العراق سجلت تراجعاً حاداً خلال شهر نيسان الماضي، تزامناً مع تصاعد حدة التوترات الأمنية واللوجستية في المنطقة.

وقال العبيدي في منشور له، إن حركة التجارة الصينية سجلت انكماشاً كبيراً في السوق العراقية خلال الشهر الماضي؛ حيث انخفضت قيمة الصادرات الصينية إلى 285 مليون دولار، مقارنة مع 1.7 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2025.

وتأتي هذه المؤشرات بعد أن بلغت الصادرات الصينية المباشرة إلى العراق في عام 2025 أكثر من 17 مليار دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 57٪ مقارنة بعام 2020 الذي توقفت فيه الصادرات عند حاجز 10 مليارات دولار، وذلك بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الجمارك الصينية.