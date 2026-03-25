تراجع حاد بإنتاج نفط العراق مع امتلاء الخزانات وتعطل التصدير عبر هرمز

شفق نيوز- البصرة

قال ثلاثة مسؤولين في قطاع الطاقة بالعراق، اليوم الأربعاء، إن إنتاج النفط تراجع بشكل حاد مع استمرار الحرب في إيران، بعد وصول خزانات النفط إلى مستويات عالية وحرجة وتعذر تصدير الخام عبر مضيق هرمز.

وأضاف المسؤولون، بحسب "رويترز"، أن إنتاج حقول النفط الرئيسية في جنوب العراق انخفض بنحو 80 بالمئة ليصل إلى نحو 800 ألف برميل يومياً.

هذا وأظهرت وثيقة صادرة عن شركة نفط البصرة، حصلت عليها وكالة شفق نيوز، توجيهاً إلى هيئة تشغيل حقل الرميلة بتقليص الإنتاج، بسبب ارتفاع مستويات الخزن في المستودعات إلى مستويات حرجة.

وبحسب الوثيقة، طُلب خفض الإنتاج والضخ من الرميلة الشمالية إلى 350 ألف برميل يومياً بدلاً من الإنتاج الحالي، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً يوم 24 آذار 2026.