هبوط حاد بأسعار النفط بعد تراجع ترمب عن مهاجمة إيران

شفق نيوز- الشرق الأوسط

شهدت أسعار النفط العالمية تراجعاً حاداً، اليوم الاثنين، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأجيل شن هجوم جديد على إيران لإتاحة المجال أمام التوصل إلى اتفاق سريع بشأن برنامجها النووي، في خطوة هدأت المخاوف من اتساع الصراع وإغلاق مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.49 دولار، أو 5.11%، لتسجل 83.44 دولاراً للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.90 دولار، أو 5.79%، إلى 79.77 دولاراً للبرميل.

وجاء التراجع بعدما قال ترمب إن إيران وعدداً من دول الشرق الأوسط طلبت مهلة لإبرام اتفاق من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وإنهاء التهديد النووي الإيراني، في إشارة إلى تهدئة التوترات التي دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع بأكثر من 20% خلال الشهر الماضي.

وفي تطور آخر، وافق تحالف أوبك+ على زيادة إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من شهر سبتمبر، ضمن استكمال خطة التراجع التدريجي عن التخفيضات الطوعية للإنتاج.

كما أظهرت بيانات الشحن عبور ناقلتين محملتين بالنفط السعودي مضيق باب المندب خلال عطلة نهاية الأسبوع، في حين استمرت حركة الملاحة في مضيق هرمز بالتباطؤ وسط استمرار المخاوف الأمنية بعد الهجمات التي استهدفت عدداً من السفن