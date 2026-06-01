تراجع حاد بواردات الصين من النفط العراقي إلى 60 ألف برميل يومياً

شفق نيوز- بكين/ بغداد

أظهرت بيانات حديثة تراجعاً كبيراً في واردات الصين من النفط العراقي خلال شهر أيار/مايو، في ظل اضطرابات أسواق الطاقة العالمية الناتجة عن التوترات في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز.

وبحسب تحليل نشرته وكالة رويترز، يوم الاثنين، فقد انخفضت واردات الصين من النفط العراقي إلى نحو 60 ألف برميل يومياً فقط في مايو، مقارنة بـ790 ألف برميل يومياً في فبراير/ شباط، ما يعكس هبوطاً حاداً في تدفقات الخام العراقي إلى أكبر مستورد للنفط في العالم.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي واردات الصين من النفط الخام المنقول بحراً تراجع إلى 6.36 ملايين برميل يومياً في مايو/ آيار، وهو أدنى مستوى منذ نحو عشر سنوات، مقارنة بـ8.10 ملايين برميل يومياً في أبريل/ نيسان.

وأرجع التقرير هذا التراجع إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية بعد تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب اضطرابات الإمدادات الناتجة عن تعطل الشحنات القادمة من بعض المنتجين الرئيسيين، ومنهم العراق والكويت.

وأضاف أن المصافي الصينية خفّضت مشترياتها مع ارتفاع الأسعار، فضلاً عن تأثر الإمدادات بسبب القيود اللوجستية وإغلاق ممرات شحن رئيسية، ما دفع بكين إلى إعادة ترتيب مصادر الطاقة وتقليص الواردات من عدد من الدول المنتجة.

كما رجّح التقرير أن تلجأ الصين خلال الفترة المقبلة إلى زيادة وارداتها مجدداً أو خفض تشغيل المصافي، أو السحب من احتياطياتها الاستراتيجية لتعويض النقص في الإمدادات.