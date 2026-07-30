تراجع حاد.. العراق يحقق 18.68 مليار دولار من صادرات النفط بالنصف الأول من 2026

شفق نيوز - بغداد

أظهرت بيانات شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، أن العراق حقق إيرادات نفطية بلغت 18.679 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، لقاء تصدير 268,092,198 برميلاً من النفط الخام.

وتشير بيانات "سومو"، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إلى أن صادرات العراق النفطية خلال النصف الأول من عام 2025 كانت قد بلغت 606,582,373 برميلاً، أي ما يتجاوز ضعف الكميات المصدرة خلال الفترة نفسها من عام 2026، فيما بلغت الإيرادات المالية المعلنة لأربعة أشهر فقط من النصف الأول لعام 2025 نحو 27.514 مليار دولار، وهو ما يفوق إجمالي الإيرادات النفطية المحققة خلال النصف الأول من العام الحالي بأكمله.

وتنعكس هذه البيانات لتظهر تراجعاً كبيراً في كميات صادرات النفط الخام والعائدات المالية خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

يأتي هذا تزامناً مع ما أعلنته وزارة النفط العراقية، يوم الثلاثاء الماضي، من أن صادرات البلاد من النفط الخام تجاوزت 32 مليون برميل، بإيرادات مالية بلغت أكثر من 2.3 مليار دولار خلال شهري أيار وحزيران الماضيين، استناداً إلى الإحصائية النهائية لشركة (سومو).

ويأتي صدور هذه الإحصائية بعد فترة من عدم الإفصاح المنتظم عن بيانات التصدير والإيرادات، عقب التوترات الإقليمية التي أثرت على سلاسل إمداد الطاقة والملاحة البحرية في المنطقة خلال الأشهر الماضية.

وبهذا الصدد، أوضح الخبير النفطي حمزة الجواهري، في حديث لوكالة شفق نيوز، أن عدم انتظام عمليات التصدير وصعوبة استقرار الكميات المصدرة انعكسا على آلية إصدار الإحصائيات الرسمية، مبيناً أن غياب التأكيد المنتظم لبيانات الصادرات يحد من الشفافية ويجعل من الصعب تقييم أداء القطاع النفطي والإيرادات المتحققة بصورة دقيقة.

يُذكر أن وزارة النفط كانت قد توقفت عن النشر الشهري المنتظم لإحصائيات التصدير والإيرادات منذ صدور التقرير الخاص بشهر نيسان الماضي.