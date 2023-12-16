تراجع إجمالي مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار خلال أسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 800 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة أربعة ايام التي فتح بها المزاد، 883 مليوناً و860 الفاً و97 دولاراً، بمعدل يومي بلغ 220 مليوناً، و965 مليوناً، و 24 دولاراً، منخفضة عما سجلّه الاسبوع الماضي الذي بلغ ملياراً و 48 مليونا و 170 الفا و594 دولارا .

وكانت أعلى مبيعات للدولار ليوم الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيه 222 مليونا و 559 الفا و204 دولارات، فيما كانت اقل المبيعات ليوم الخميس حيث بلغت المبيعات فيه 219 مليونا و 157 الفا و334 دولارا.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي بلغت 801 مليون و30 الفا و97 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 90% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 82 مليونا 830 ألف دولارا.

وأوضح مراسلنا، أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.