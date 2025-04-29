تراجع جديد يضرب أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، أمام الدينار العراقي، صباح الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 144650 ديناراً مقابل 100 دولار فيما كانت الاسعار صباح امس الاثنين 145300 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 145500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 143500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فإن الدولار سجل انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 144550 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 144250 ديناراً مقابل 100 دولار.