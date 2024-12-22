تراجع جديد لأسعار الذهب في بغداد واستقرار مستمر بأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الأحد، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 552 ألف دينار، وسعر الشراء 548 ألف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 522 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 518 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 550 آلاف دينار 560 ألفاً، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 520 ألفا و530 ألف دينار.

أما اسعار الذهب في أربيل، فقد شهدت استقرارا حيث سجل عيار 24 بيع 640 ألف دينار، وعيار 21 بيع 560 ألف دينار ،وعيار 18 بيع 480 ألف دينار.