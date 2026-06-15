تراجع جديد لأسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الاثنين، انخفاضاً جديداً في أسواق بغداد وأربيل مع انطلاق التداولات الصباحية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار تراجعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتستقر عند 154,200 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن سجلت الأسعار يوم أمس الأحد 154,600 دينار.

وأشار إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد شهدت هبوطاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 154,750 ديناراً مقابل كل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153,750 ديناراً.

وفي أربيل، واكبت أسعار الدولار هذا التراجع، إذ بلغ سعر البيع في أسواق البورصة المحلية 153,850 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153,800 دينار.