تراجع جديد لأسعار الدولار أمام الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، أمام الدينار العراقي، صباح الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147800 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس السبت 148500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 148750 ديناراً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 146750 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 147900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147800 دينار مقابل 100 دولار.