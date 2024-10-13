تراجع جديد للدولار أمام الدينار في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، أمام الدينار العراقي، صباح الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 153150 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس السبت 153800 دينار مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 154250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 152250 دينارا، لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضا أيضاً في محال الصيرفة، إذ بلغ سعر البيع 153100 دينار، والشراء 153000 دينار، لكل 100 دولار.