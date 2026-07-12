تراجع جديد للدولار أمام الدينار في بورصات بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

واصلت أسعار صرف الدولار الأميركي، اليوم الأحد، تراجعها مقابل الدينار العراقي في أسواق بغداد وأربيل مع انطلاق التداولات الصباحية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتُسجلا 153.300 دينار مقابل كل 100 دولار، بعد أن سجلت يوم أمس السبت 153.750 ديناراً.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 153.750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 152.750 ديناراً.

وفي أربيل، سجلت أسواق الصيرفة انخفاضاً مماثلاً، إذ بلغ سعر البيع 153.050 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152.900 دينار.