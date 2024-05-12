تراجع جديد للدولار أمام الدينار العراقي في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، أمام الدينار العراقي، صباح الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 145700 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار يوم أمس السبت 146200 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 146750 دينار، بينما بلغ الشراء 144750 دينار لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً في محلات الصيرفة، وبلغ سعر البيع 145700 دينار، وسعر الشراء 145600 دينار، لكل 100 دولار.