تراجع جديد لسعر صرف الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، أن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141100 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 141300 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى ان اسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 142000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140000 مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضا أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 140850 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140800 دينار مقابل 100 دولار.