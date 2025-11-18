تراجع جديد لسعر الصرف في بغداد وأربيل

شفق نيوز– بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الاميركي، صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار تراجعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 141000 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعدما بلغت أمس الاثنين 141400 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 142000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 140000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، تراجع سعر الصرف كذلك، إذ بلغ سعر البيع 140800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140600 دينار مقابل 100 دولار.