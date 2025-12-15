تراجع جديد بأسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي، صباح الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 143300 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أمس الأحد 143500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى انخفاض أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 143750 دينارا مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 142750 دينارا مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 141950 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141675 دينارا مقابل 100 دولار.