تراجع جديد بمبيعات البنك المركزي من الدولار

شفق نيوز/ تراجعت مبيعات البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، من الدولار، لتسجل 159 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 7.02% لتصل إلى 159 مليوناً، و275 الفاً و516 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم أمس الأحد، التي بلغت المبيعات فيه 170 مليونا و171 الفاً و263 دولاراً أمريكياً.

واشار مراسلنا الى ان المشتريات البالغة 122 مليوناً و445 الفا و516 دولارا ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 36 مليوناً و830 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 20 مصارف قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، 14 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى و159 شركة توسط.