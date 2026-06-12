تراجع توقعات أسعار النفط إلى 80 دولاراً للبرميل في 2027

شفق نيوز - متابعة

خفض "جولدمان ساكس" توقعاته لمتوسط سعر خام برنت لعام 2027 إلى 80 دولارا للبرميل، مشيرا إلى نمو أقوى في المعروض وضعف مستمر ​في الطلب، لكنه حذر من أن الأسعار قد تشهد تقلبات ‌حادة في ظل سيناريوهات جيوسياسية مختلفة.

وسلط البنك الضوء على ارتفاع الإنتاج من الولايات المتحدة والبرازيل وجيانا وفنزويلا والإمارات، وعلى تحولات هيكلية في الطلب، خاصة في الصين.

وقال "جولدمان ساكس" ​في مذكرة "نفترض أن ما يزيد قليلا عن 10 بالمئة من ضعف ​الطلب سيستمر مع تسارع وتيرة تحول الصين إلى البدائل" مثل ⁠السيارات الكهربائية.

وأضاف أنه لا يزال يتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام ​برنت 90 دولارا للبرميل في الربع الرابع من 2026، مشيرا إلى أن نقصا ​أقل من المتوقع للمعروض عوض تأثير التعطل الأطول من الإمدادات من مضيق هرمز.

وأدى تعطل الإمدادات من مضيق هرمز في البداية إلى انخفاض حاد في إنتاج الشرق الأوسط، لكن جولدمان ​قال إن العجز العالمي في الربع الثاني جاء محدودا أكثر، إذ ​تم تقديره بما يتراوح بين خمسة وستة ملايين برميل يوميا، إذ خفف ضعف الطلب وفائض ‌المعروض ⁠الموجود مسبقا من حدة الصدمة.

وقال البنك "نفترض الآن أن صادرات النفط من المنتجين في منطقة الخليج ستعود إلى وضعها الطبيعي بحلول أواخر أغسطس (مقارنة بأواخر يونيو سابقا)، وهو ما يمكن تحقيقه مع ارتفاع التدفقات من مضيق هرمز إلى 70 ​بالمئة من مستويات ​ما قبل الحرب ⁠في ظل عمليات إعادة التوجيه الحالية".

وأشار جولدمان ساكس إلى ارتفاع المخاطر على الأسعار، وتوقع أنه إذا تدهورت الأوضاع ​يمكن أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى ما يزيد ​قليلا ⁠على 110 دولارات للبرميل في أواخر 2026 إذا استمرت اضطرابات التصدير لفترة أطول. أما في حال استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز حتى آخر العام، فسيصل السعر ⁠إلى ​140 دولارا في 2027.

وقد يؤدي تسارع وتيرة عودة ​المعروض إلى وضعه الطبيعي وضعف الطلب إلى انخفاض الأسعار إلى حوالي 70 دولارا في أواخر ​2026 وإلى 60 دولارا في 2027.