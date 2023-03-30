تراجع تدريجي لأسعار الدولار في بغداد وأربيل (تحديث)

شفق نيوز/ تراجعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل تدريجي، اليوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت في الساعة 12 ظهرا 151750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار صباح اليوم 153350 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 152750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 150750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار البورصة انخفضت أيضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 151500 دينار لكل 100 دولار أمريكي، وبلغ سعر الشراء 150500 دينار لكل 100 دولار أمريكي.