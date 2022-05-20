تراجع تجهيز الطاقة الكهربائية في محافظة عراقية إلى الثلث

شفق نيوز/ أعلن مسؤول حكومي في دائرة الكهرباء بمحافظة ديالى، يوم الجمعة، إنخفاض تجهيز الكهرباء بنسبة أكثر من 60% بسبب نقص إنتاج الطاقة على شبكة المنظومة الوطنية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان معدل تجهيز الطاقة في ديالى انخفض بشكل كبير وبواقع ساعة واحدة تشغيل وثلاث ساعات او اكثر انقطاع في عموم الوحدات الإدارية ما أثار غضبا شعبيا كبيرا في المحافظة بسبب تعطيل المصالح الحياتية.

وبيّن المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، أن أسباب الانقطاع قلة التجهيز والإنتاج من المنظومة الوطنية لأسباب غير معروفة حتى الآن، مشيرا الى ان ديالى تعتمد على المنظومة الوطنية الكهربائية بعد توقف الخط الإيراني بسبب خلافات مالية منذ أكثر من 7 أشهر ولم يعد الى الخدمة لغاية الآن.

وتعاني ديالى من تردي تجهيز الكهرباء بسبب تذبذب الخطوط الإيرانية (ديالى – ميرساد 400 ميكاواط وخانقين – سربيل زهاب 150 ميغاواط) وتكرار انقطاعها لأسباب فنية أو لعدم سداد أجورها من قبل الجانب العراقي، إلى جانب قلة تجهيز الطاقة من محطات المنظومة الوطنية.