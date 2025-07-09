تراجع بأسعار الذهب في بغداد وكوردستان

شفق نيوز– بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي"، اليوم الأربعاء، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مقارنة بأسعار يوم أمس.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع بلغ 651 ألف دينار للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي، وسعر شراء قدره 647 ألف دينار، بعد أن كانت قد سجلت يوم أمس 658 ألف دينار.

وأضاف أن سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 بلغ 621 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 617 ألفاً.

وفي ما يتعلق بمحال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 655 و 665 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 625 و635 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد شهدت الأسعار انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر بيع الذهب عيار 22 نحو 684 ألف دينار، وعيار 21 بلغ 653 ألف دينار، فيما بلغ سعر بيع عيار 18 نحو 560 ألف دينار.