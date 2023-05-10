تراجع بأسعار الذهب

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الأربعاء، مع استعداد المتداولين لبيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، والتي قد تؤثر على موقف سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1٪ إلى 2031.43 دولارًا للأوقية اعتبارًا من الساعة 04:02 بتوقيت جرينتش، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2038.20 دولارا.

من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، وحسب المختصين إنه إذا ظل التضخم في الولايات المتحدة خاضعًا لسيطرة معتدلة، فقد يؤدي ذلك إلى توقف مؤقت في رفع أسعار الفائدة الفيدرالية، مما سيضعف الدولار ويدعم الذهب.

على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطًا ضد التضخم ، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.

وتراجعت الفضة الفورية 0.2 بالمئة إلى 25.58 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1106.11 دولارًا ، بينما تراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1566.85 دولارًا.