تراجع بنحو 75%.. العقار في تركيا لم يعد مُغرٍ للعراقيين

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم السبت، أن العراقيين اشتروا 1188 عقارا في تركيا خلال سبعة أشهر من عام 2023.

وذكرت الهيئة في جدول اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العراقيين اشتروا خلال السبعة أشهر الأولى وابتداء من كانون الثاني ولغاية نهاية تموز من العام الحالي 1188 عقارا في تركيا بانخفاض بلغ 73% عن نفس الفترة من العام الماضي 2022 التي بلغ فيها شراء العقارات في تركيا من قبل العراقيين بواقع 4.405 عقارات".

وأضافت أن "شراء العراقيين للعقارات في تركيا تراجع تدريجيا للأشهر الخمسة من العام الحالي 2023 قبل ان ترتفع قليلا لشهري حزيران تموز".

وأوضحت أن "العراقيين اشتروا خلال كانون الثاني الماضي 229 عقارا ليتراجع في شهر شباط إلى 173 عقارا ومن ثم تراجع في شهر آذار إلى 165 عقارا ومن ثم تراجع في شهر نيسان الى 124 عقارا ومن ثم تراجع الى 118 عقارا لشهر ايار ومن ثم ارتفع قليلا الى 175 في شهر حزيران ومن ثم ارتفعت في شهر تموز الى 204 عقارات".

ولفتت إلى أن "العراقيين احتلوا المرتبة الثالثة خلال 7 أشهر من حيث شرائهم للعقارات في تركيا بعد كل من الروس الذين بلغ عدد شرائهم للعقارات 7228 عقارا، والايرانيين 2929 عقارا، ثم جاءوا الأوكرانيون رابعا 1084 عقارات، ثم كازخستان خامسا بـ 860 عقارا".