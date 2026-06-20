تراجع بـ26 ألفاً للمثقال.. هبوط أسعار الذهب في العراق وسط انتعاش الدولار

شفق نيوز - بغداد / أربيل

سجلت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، اليوم السبت، تراجعاً بالأسواق المحلية في بغداد وأربيل وسط ارتفاع أسعار الصرف الدولار مقابل الدينار في التداولات الصباحية لبداية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 908 آلاف دينار، وسعر الشراء 904 آلاف، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 934 ألف دينار.

وأشار، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 878 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 874 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 910 و920 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 880 و 890 ألفاً.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر عيار 22 سعر بيع 961 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 917 ألفاً، وعيار 18 سعر بيع 786 ألف دينار.

ويأتي هذا التراجع في أسعار المعدن النفيس تزامناً مع ارتفاع الدولار في بورصتي الكفاح و الحارثية في بغداد لتُسجلا 155,650 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، في حين شهدت الأسواق المحلية في أربيل ارتفاعاً أيضا إذ بلغ سعر البيع 155,300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 155,200 دينار.

يُذكر أن سعر الذهب عيار 21 في الأسواق العراقية كان قد تجاوز حاجز المليون دينار للمرة الأولى في تاريخه في 21 كانون الثاني/يناير الماضي، علماً أن تسعير الذهب محلياً يعتمد على معادلة حسابية تربط سعر الأونصة عالمياً بسعر صرف الدولار في الأسواق الموازية.