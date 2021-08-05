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تراجع باسعار الذهب مع ثبات الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-05T06:34:05+0000
تراجع باسعار الذهب مع ثبات الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، يوم الخميس، مع ثبات الدولار بعد تصريحات لمسؤول كبير في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أشارت إلى إمكانية تقديم تشديد في السياسة النقدية.

وتراجع الذهب الفوري 0.1 بالمئة إلى 1809.96 دولارات للأوقية بحلول الساعة 0255 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1812.80 دولارًا.

وقلص الذهب معظم المكاسب التي تم تحقيقها خلال الليل بعد تصريحات نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا بأن شروط رفع أسعار الفائدة يمكن تلبيتها بحلول نهاية عام 2022.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب بدون فائدة.

وأكد مؤشر الدولار على التصريحات المتشددة، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

في مكان آخر، تغيرت الفضة قليلاً عند 25.34 دولارًا للأونصة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الأربعاء.

وسجل البلاتين في وقت سابق أدنى مستوى له في سبعة أشهر عند 1005.50 دولارات أمريكيًا وانخفض بنسبة 1.5 ٪ عند 1010.51 دولارات أمريكيًا، وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2644.58 دولاراً.

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