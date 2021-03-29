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تراجع أسعار الذهب بضغط ارتفاع الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-29T08:32:01+0000
تراجع أسعار الذهب بضغط ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار والأسهم في الأسواق العالمية بسبب تحسن التوقعات الاقتصادية كما شكل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية ضغطا إضافيا على المعدن.

وهبط الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة مسجلا 1726.35 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1724.80 دولاراً للأوقية.

واستقرت عائدات سندات الخزانة الأمريكية قرب أعلى مستوياتها في عام والتي بلغتها في 18 مارس آذار، بينما بدأ الدولار الأسبوع على ارتفاع بدعم من قوة الاقتصاد الأمريكي .

ويجعل ارتفاع الدولار من حيازة الذهب الذي يهيمن الدولار على تقييمه مكلفا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ومما زاد من الضغوط على الذهب، ارتفعت الأسهم الآسيوية مع ظهور احتمالات لإنفاق مالي أمريكي جديد يقدر بتريليونات الدولارات، مما عزز من توقعات نمو الاقتصاد العالمي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 24.82 دولاراً للأوقية وهبط البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 2644.18 دولاراً ونزل البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1176.42 دولاراً.

 

 

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