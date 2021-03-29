تراجع أسعار الذهب بضغط ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار والأسهم في الأسواق العالمية بسبب تحسن التوقعات الاقتصادية كما شكل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية ضغطا إضافيا على المعدن.
وهبط الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة مسجلا 1726.35 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1724.80 دولاراً للأوقية.
واستقرت عائدات سندات الخزانة الأمريكية قرب أعلى مستوياتها في عام والتي بلغتها في 18 مارس آذار، بينما بدأ الدولار الأسبوع على ارتفاع بدعم من قوة الاقتصاد الأمريكي .
ويجعل ارتفاع الدولار من حيازة الذهب الذي يهيمن الدولار على تقييمه مكلفا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
ومما زاد من الضغوط على الذهب، ارتفعت الأسهم الآسيوية مع ظهور احتمالات لإنفاق مالي أمريكي جديد يقدر بتريليونات الدولارات، مما عزز من توقعات نمو الاقتصاد العالمي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 24.82 دولاراً للأوقية وهبط البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 2644.18 دولاراً ونزل البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1176.42 دولاراً.