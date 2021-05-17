تراجع الإنفاق العسكري في العراق 8% للعام 2020

شفق نيوز / تراجع الإنفاق العسكري في العراق، 8% خلال عام 2020 وفقًا للبيانات التي نشرها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).

وذكر المعهد في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "إجمالي الإنفاق العسكري العالمي ارتفع إلى 1981 مليار دولار العام الماضي 2020، بزيادة قدرها 2.6 في المئة بالقيمة الحقيقية عن عام 2019".

وأضاف أن "أكبر خمسة منفقين في 2020 ، والتي شكلت مجتمعة 62 في المئة من الإنفاق العسكري العالمي، كانت الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا والمملكة المتحدة".

وعربيا، لفت المعهد إلى أن "سبع دول تراجع فيها الانفاق العسكري لعام 2020 وارتفعت في أربع دول أخرى"، مبينا ان "العراق تراجع الانفاق العسكري فيه بنسبة تغيير 8.3% حيث انفق 7 مليارات و15 مليون دولار خلال عام 2020 مقارنة مع عام 2019 التي بلغ الانفاق العسكري فيها 7 مليارات و598 مليون دولار".

وتراجع الانفاق أيضا في السعودية بواقع 10% والجزائر بنسبة 3.4% والكويت بنسبة بلغت 5.9 % ولبنان بنسبة تراجع بلغت 59% والبحرين بنسبة بلغت 9.8% والسودان بنسبة بلغت 37%.

واشار المعهد الى أن "أربع دول ارتفع الانفاق العسكري فيها وهي كل من عمان بنسبة ارتفاع بلغت 1.7% والمغرب بنسبة بلغت 29% ومصر بنسبة بلغت 6.3% والأردن بنسبة ارتفاع بلغت 2.5%.