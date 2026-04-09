تراجع الأسهم الآسيوية مع تعثر الهدنة بين واشنطن وطهران

شفق نيوز- متابعة

تراجعت الأسهم الآسيوية وارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، مع تلاشي التفاؤل بشأن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أن قالت طهران إن "عدة بنود من الاتفاق تم خرقها"، ما يسلط الضوء على استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق.

وانخفض مؤشر "إم إس سي آي آسيا والمحيط الهادئ" بنسبة 0.9% بعد أن قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن "ثلاثة بنود من مقترح وقف إطلاق النار قد تم انتهاكها حتى الآن".

وتراجع سهمان مقابل كل سهم ارتفع ضمن المؤشر، كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية والأوروبية في التداولات الآسيوية بنسبة 0.2%، ما يشير إلى أن موجة المكاسب العالمية التي استمرت أربعة أيام قد تكون على وشك الانتهاء.

وكانت الأسهم قد ارتفعت عالمياً، أمس الأربعاء، حيث سجل المؤشر الآسيوي أكبر قفزة له في عام، بدعم من التفاؤل بأن اتفاق وقف إطلاق النار سيسهم في تسهيل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز ودعم النمو الاقتصادي.

غير أن ارتفاع خام "برنت" بنسبة 2% إلى نحو 97 دولاراً للبرميل، بعد تعافيه من أكبر تراجع له في أكثر من ست سنوات، ضغط على المعنويات، في ظل استمرار ضعف حركة الملاحة عبر المضيق.

واستقرت سندات الخزانة بعد أن محت مكاسبها المبكرة خلال جلسة التداول الأميركية، كما تراجعت السندات الحكومية في اليابان وأستراليا، وسط مخاوف من أن تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى زيادة الضغوط التضخمية.

وتعكس هذه التحركات المتقلبة مدى هشاشة المعنويات بعد موجة الارتياح التي اجتاحت مختلف الأصول، عقب تعهد واشنطن بوقف الضربات على إيران لمدة أسبوعين، والسعي لإجراء محادثات.

إلا أن الضربات الإسرائيلية في لبنان واستمرار الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، وهو ممر رئيسي لتدفقات النفط من الشرق الأوسط، يهددان بتقويض وقف إطلاق النار ووقف مكاسب الأسهم.