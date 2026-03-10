تراجع الودائع المصرفية في العراق مع ارتفاع الائتمان خلال 2025

شفق نيوز- بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، تراجع نمو حجم الودائع وارتفاع نمو الائتمان النقدي خلال العام 2025.

وذكر البنك، في إحصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في العراق تراجع بنسبة 10.95% خلال العام 2025 ليصل إلى 111.165 تريليون دينار، مقارنةً بـ 123.327 تريليون دينار في العام 2024.

وأضاف أن ودائع الحكومة المركزية بلغت 36.497 تريليون دينار، فيما بلغت ودائع المؤسسات العامة 23.924 تريليون دينار، بينما سجلت ودائع القطاع الخاص 50.644 تريليون دينار.

وأشار البنك، إلى أن نمو حجم الائتمان ارتفع بنسبة 3.07% خلال عام 2025 ليصل إلى 75.584 تريليون دينار، مقارنةً بعام 2024 الذي بلغ فيه حجم الائتمان 73.265 تريليون دينار.

وأوضح أن "الائتمان المقدم للحكومة المركزية بلغ 26.271 تريليون دينار، فيما بلغ الائتمان المقدم للمؤسسات العامة 2.300 تريليون دينار، بينما وصل الائتمان المقدم للقطاع الخاص إلى 47.013 تريليون دينار".