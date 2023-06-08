تراجع النفط مع عودة توقعات تباطؤ الاقتصاد العالمي

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الخميس، حيث طغت مخاوف الطلب المرتبطة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي على تراجع وشيك في الإمدادات مع تعهد السعودية بتخفيضات الإنتاج.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتًا ، أو 0.3٪ ، إلى 76.74 دولارًا للبرميل في الساعة 04:15 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتًا، أو 0.3٪، إلى 72.32 دولارًا للبرميل.

واستقر الخامان القياسيان على ارتفاع بنحو 1٪ يوم الأربعاء، مدعومين بخطط السعودية لتخفيضات كبيرة للإنتاج، رغم أن مكاسب الأسعار لا تزال محدودة بسبب ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية وبيانات الصادرات الصينية الضعيفة.

وأثارت الزيادة الأكبر من المتوقع في مخزونات الوقود الأمريكية التي تم الإبلاغ عنها يوم أمس الأربعاء مخاوف بشأن الطلب من أكبر مستهلك للنفط في العالم، خاصة وأن السفر كان من المتوقع أن ينمو خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت إدارة معلومات الطاقة يوم أمس الأربعاء إن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 2.7 مليون برميل في الأسبوع، وارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 5.1 ملايين برميل في الأسبوع.

في غضون ذلك، تراجعت مخزونات الخام الأمريكية بشكل غير متوقع بمقدار 451 ألف برميل في الأسبوع، حيث قامت المصافي بإخراج الوقود إلى أعلى مستوى منذ عام 2019 خلال عطلة يوم الذكرى.