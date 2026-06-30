تراجع النفط مع تعافي حركة الشحن في هرمز وضبابية بشأن محادثات الدوحة

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين نتائج محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل التهدئة في المنطقة وتأثيرها على إمدادات الخام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بمقدار 75 سنتاً أو 1.03% لتصل إلى 72.40 دولاراً للبرميل، فيما تراجع عقد سبتمبر، الأكثر تداولاً، بنحو 40 سنتاً أو 0.54% إلى 73.51 دولاراً للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 47 سنتاً أو 0.66% ليسجل 70.32 دولاراً للبرميل.

وقال كبير محللي السوق في شركة KCM Trade، تيم ووترر، إن الأسواق تتعامل بحذر مع احتمالات نجاح محادثات الدوحة، مشيراً إلى أن المستثمرين ما زالوا ينتظرون مؤشرات ملموسة على خفض التصعيد وعودة الاستقرار إلى حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وفي المقابل، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عقد أي اجتماعات تفاوضية مع الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، رغم حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن اجتماع الدوحة "قد يكون مهماً، وربما لا".

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات الشحن استمرار منتجي الشرق الأوسط في تحميل شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال رغم الهجمات الأخيرة على السفن في مضيق هرمز.

ورجح محللو غولدمان ساكس أن تعود تدفقات النفط عبر الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب، البالغة نحو 23 مليون برميل يومياً، بحلول أوائل يوليو إذا استمر تعافي حركة الشحن بالوتيرة الحالية، فيما سجلت حركة الملاحة الأسبوع الماضي أعلى مستوياتها منذ اندلاع النزاع في نهاية فبراير.