تراجع النفط أسعار النفط في تعاملات الخميس

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، يوم الخميس، حيث تغلبت المخاوف بشأن تباطؤ محتمل في الاقتصاد الأمريكي وسط توقعات بتأجيل تخفيضات أسعار الفائدة على المخاوف بشأن خطر توسيع الصراع في الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات، بما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 86.95 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:24 بتوقيت جرينتش، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 82.74 دولارا للبرميل. وخسر الخامان القياسيان أقل من واحد بالمئة.

ومن المتوقع أن تتفاقم الهجمات الإسرائيلية على غزة، كما أن خطر امتداد الصراعات إلى الدول المجاورة يعزز أسعار النفط"، وتأجيل خفض أسعار الفائدة الأمريكية مصدر قلق للاقتصاد الأمريكي والطلب على النفط الخام، وهو ما يؤثر على سوق النفط

واشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي مع قفزة الصادرات، في حين انخفضت مخزونات البنزين أقل من المتوقع.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام تراجعت 6.4 ملايين برميل إلى 453.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل، مقارنة مع توقعات في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 825 ألف برميل.