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تراجع النفط بعد ارتفاع حدث غير متوقع في الولايات المتحدة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-08T05:17:35+0000
تراجع النفط بعد ارتفاع حدث غير متوقع في الولايات المتحدة

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الخميس بعد أن أظهرت أرقام رسمية زيادة كبيرة في مخزونات البنزين الأمريكية مما تسبب في مخاوف بشأن ضعف الطلب على الخام في أكبر مستهلك للنفط في العالم في وقت تتزايد فيه الإمدادات حول العالم.

وتراجع خام برنت 32 سنتا أو 0.51 بالمئة إلى 62.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:04 بتوقيت جرينتش، وهبط سعر النفط الأمريكي 38 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 59.39 دولار للبرميل.

قالت وزارة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعت، بينما قفزت مخزونات البنزين بشكل حاد ، خلافًا للتوقعات أيضًا.

وانخفضت مخزونات النفط بمقدار 3.5 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى ما يقرب من 502 مليون برميل ، في حين زادت مخزونات البنزين بمقدار 4 ملايين برميل، حيث عززت المصافي الإنتاج قبل موسم القيادة الصيفي.

وقال متعاملون في الوقت نفسه ، إن العرض يرتفع في جميع أنحاء العالم مع زيادة الإنتاج لمنظمة اوبك + خلال الشهر الحالي والاشهر الثلاث المقبلة.

ومع ذلك ، قال صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الإنفاق العام الهائل الذي تم نشره لمكافحة جائحة COVID-19 قد يزيد النمو العالمي إلى 6٪ هذا العام ، وهو معدل لم يتحقق منذ السبعينيات.

من شأن النمو الاقتصادي المرتفع أن يعزز الطلب على النفط ومنتجاته ، مما يساعد على تقليل المخزونات.

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