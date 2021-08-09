سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تراجع النفط بسبب قيود السفر في الصين وارتفاع الدولار الأمريكي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-09T05:30:45+0000
تراجع النفط بسبب قيود السفر في الصين وارتفاع الدولار الأمريكي

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط بنسبة 2٪ يوم الإثنين، لتواصل خسائرها الحادة الأسبوع الماضي على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي والمخاوف من أن القيود الوبائية الجديدة في آسيا، وخاصة الصين، قد تؤدي إلى انتكاسة للانتعاش العالمي في الطلب على الوقود.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.30 دولار، أو 1.84٪، إلى 69.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:25 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجعت بنسبة 6٪ الأسبوع الماضي، في أكبر خسارة أسبوعية لها في أربعة أشهر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.32 دولار، أو 1.9٪ ، إلى 66.96 دولارًا للبرميل، بعد أن تراجعت نحو 7٪ الأسبوع الماضي في أشد انخفاض أسبوعي لها في تسعة أشهر.

ويبدو أن القيود الجديدة في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم ، ستعيق توقعات نمو الطلب.

وتشمل القيود في الصين إلغاء الرحلات الجوية، وتحذيرات من 46 مدينة ضد السفر، وقيود على خدمات النقل العام وسيارات الأجرة في 144 من أكثر المناطق تضررا.

وأبلغت الصين عن 125 حالة إصابة جديدة بكوفيد - 19، ارتفاعا من 96 في اليوم السابق.

وانخفض النفط أيضًا مع ارتفاع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر مقابل اليورو بعد تقرير الوظائف الأمريكية الذي جاء يوم الجمعة والذي جاء أقوى من المتوقع والذي حفز الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يتحرك بشكل أسرع لتشديد السياسة النقدية الأمريكية.

related

انخفاض أسعار النفط وسط زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا

Date: 2021-04-12 05:55:28
انخفاض أسعار النفط وسط زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا

النفط ينخفض مع انتشار فيروس كورونا في الهند

Date: 2021-04-26 05:50:57
النفط ينخفض مع انتشار فيروس كورونا في الهند

المخاوف من كورونا ترفع أسعار الذهب

Date: 2020-01-30 19:44:27
المخاوف من كورونا ترفع أسعار الذهب

كورونا الهند تخفّض أسعار النفط

Date: 2021-05-03 05:40:38
كورونا الهند تخفّض أسعار النفط

كورونا يتسبب خسائر ب47 مليار دولار خلال شهر

Date: 2020-03-05 06:26:01
كورونا يتسبب خسائر ب47 مليار دولار خلال شهر

تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من سلالة فيروس كورونا الجديدة

Date: 2020-12-21 05:22:28
تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من سلالة فيروس كورونا الجديدة

انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني وارتفاع إنتاج الخام

Date: 2021-08-02 05:27:21
انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني وارتفاع إنتاج الخام

النفط ينخفض بشكل طفيف مع التشاؤم من سلالة كورونا الجديدة

Date: 2020-12-28 05:57:54
النفط ينخفض بشكل طفيف مع التشاؤم من سلالة كورونا الجديدة