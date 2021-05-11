تراجع النفط بسبب تهدئة مخاوف انقطاع خطوط الأنابيب

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء مع تلاشي المخاوف من انقطاع طويل الأمد لأكبر نظام لأنابيب الوقود بالولايات المتحدة، وهو خط أنابيب كولونيال.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 سنتا أو 0.94 بالمئة إلى 64.31 دولار للبرميل في الساعة 05:12 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها 2 سنت يوم الاثنين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتًا، أو 0.82٪، إلى 67.76 دولارًا للبرميل، بعد ارتفاعها 4 سنتات يوم الاثنين.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في OANDA، في مذكرة يوم الثلاثاء "كان الارتفاع في أسعار النفط قصير الأجل حيث يبدو أن اضطراب خط الأنابيب لن يكون له تأثير طويل الأمد".

وأغلق خط الأنابيب الامريكي، الذي ينقل أكثر من 2.5 مليون برميل يوميًا من البنزين والديزل ووقود الطائرات، يوم الجمعة بعد تعرضه لهجوم إلكتروني.

وقالت الشركة المملوكة للقطاع الخاص يوم الاثنين إنها تعمل على استئناف العمل على مراحل "بهدف استعادة الخدمة التشغيلية بشكل كبير بحلول نهاية الأسبوع".

وفي الوقت نفسه ، تأثرت المشاعر بالانتشار السريع لعدوى فيروس كورونا في الهند ، مما زاد الدعوات لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لإغلاق ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

على الجانب الإيجابي للخام، يتوقع المحللون أن تظهر البيانات أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بنحو 2.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من مايو أيار ، بعد انخفاض قدره ثمانية ملايين برميل في الأسبوع السابق.

ومن المتوقع أيضا أن تنشر أوبك تقريرها الشهري عن سوق النفط يوم الثلاثاء، والذي سيتضمن أرقام إنتاج نيسان.